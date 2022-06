Het relanceplan van Felice Mazzu? Deze vijf spelers zouden bij Anderlecht nieuw verhaal kunnen schrijven nu Kompany weg is

De dood van de ene is het brood van de andere. En als er een nieuwe trainer komt, dan komen er nieuwe kansen. Wie bewijst dat bij RSC Anderlecht? Wij schuiven vijf namen naar voren.

Adrien Trebel

De man waar iedereen naar kijkt en een speler die geliefd zou kunnen zijn in het geliefkoosde spel van Felice Mazzu. Een 31-jarige middenvelder die zich na een moeilijk jaar zeker wil bewijzen en nog een jaar onder contract ligt. Bovendien is het grote strijdershart van Trebel.

Anouar Aït El-Hadj

El-Hadj werd al snel de nieuwe prins van het Lotto Park genoemd, maar de talentrijke middenvelder kwam steeds meer op het tweede plan terecht onder Kompany en moest af en toe zelfs opdraven bij de beloftenploeg. Nu is hij 20 jaar en wil hij opnieuw door de grote poort zijn kansen afdwingen.

© photonews

Benito Raman

Felice Mazzu had bij Union een spelsysteem met twee diepe spitsen. Daar kan Benito Raman als 'Vanzeir van Anderlecht' zeker van profiteren met zijn snelheid en zijn acties. Wordt het meer voor hem dan de vele invalbeurten die hem te boek stonden onder Kompany?

© photonews

Kristoffer Olsson

Kristoffer Olsson ligt nog tot 2025 onder contract bij paars-wit en dus zal hij zeker zijn kansen nog moeten krijgen - hij kostte 4,5 miljoen euro. Het was een moeilijk seizoen voor de Zweed, hopelijk voor hem zijn de aanpassingsproblemen nu achter de rug.

© photonews

Michel Vlap

En dan is er nog Michel Vlap. Wordt er voor hem een oplossing gezorgd buiten het Lotto Park, of mag hij zijn kansen gaan? De spelmaker kon nooit echt overtuigen in Brussel, maar heeft er wel een goed seizoen opzitten bij Twente.