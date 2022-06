KV Mechelen wil nieuwe fysical coach wegplukken bij Heracles Almelo

Danny Buijs stond maandag voor het eerst op het veld als de nieuwe trainer van KV Mechelen. Hij wil graag zijn technische staf nog versterken met een fysical coach van Heracles Almelo.

Als het aan Buijs ligt voegt Colin de Graaf zich snel bij de staf van KV Mechelen. Dit weet het Nederlandse Voetbal International. Hij is nu nog de fysical coach van Heracles Almelo, waar hij al 5 jaar in dienst is. De Graaf (29) heeft wel oren naar een nieuwe uitdaging.

KV Mechelen is momenteel met Heracles Almelo in gesprek. Alle partijen hopen. dat de transfer snel zal afgerond zijn.