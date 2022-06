Opvallend: Racing Mechelen beëindigt samenwerking met succescoach, ondanks twee promoties op rij

Racing Mechelen kroonde zich afgelopen seizoen tot kampioen in Derde Amateur. Groen-wit wordt daarvoor beloond met de promotie naar Tweede Amateur, waarin enkele interessante onderonsjes in het verschiet liggen. Wie daar niet meer bij zal zijn, is T1 Dave De Herdt.

Racing Mechelen besliste om de samenwerking met Dave De Herdt stop te zetten na drie (succesvolle) seizoenen. De club wil een nieuwe stap zetten in haar ontwikkeling en gaat op zoek naar een nieuwe coach, klinkt het op hun website. Dat Racing De Herdt opzijzet, is best opvallend. In zijn eerste seizoen promoveerde De Herdt van eerste provinciale naar de nationale reeksen. Nadat er door corona al snel een kruis werd gemaakt over het seizoen '20-'21, werd De Herdt met Racing afgelopen seizoen kampioen in Derde Amateur. De club wenst Dave alle succes met het vervolg van zijn carrière.https://t.co/4gDeAdTZbw — K. Racing Club Mechelen (@krcmechelen) June 24, 2022 Bekende naam als opvolger? Racing Mechelen hervat de trainingen op 21 juli. Tegen dan wil het Racing-bestuur de nieuwe coach al een tijdje bekend hebben gemaakt. Een van de namen die genoemd wordt, is Greg Vanderidt. Vanderidt deed ervaring op het hoogste niveau op bij Beerschot, waar hij eind vorig seizoen nog depanneerde als T1. Bovendien kent hij de nationale reeksen als zijn broekzak.