Het Kompany-effect bij Burnley: "De trainer is de belangrijkste reden waarom ik kwam"

De 22-jarige Ier was met een vriend aan het gamen toen ineens één van zijn idolen aan de lijn hing. “Het is ongelooflijk dat ik hier ben”, aldus McNally op de clubwebsite. “Ik sta te popelen om eraan te beginnen. Alles gebeurde zo snel. Ik verbleef bij een vriend van mij toen Vincent Kompany belde. Ik kon het niet geloven…"

"Ik werd er zo gelukkig van en het voelde zelfs wat vreemd op een bepaalde manier. De trainer is mijn voornaamste reden om naar Burnley te komen, hij was een van de beste verdedigers ter wereld.”

📞 “It was incredible, I was with my friend at the time, and we couldn’t believe it... I was so happy and it felt strange in a way...the manager is the main thing of moving here, being one of the best centre-backs in the world."



When Vincent Kompany called, McNally listened 🤩 pic.twitter.com/hHTHMJw2ng