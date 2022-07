Ex-Club Brugge-rechtsback heeft nieuwe ploeg in de Ligue 1 te pakken

Onze landgenoot Noah Fadiga - zoon van Khalilou - heeft een transfer naar Stade Brest in de Ligue 1 te pakken. De Franse ploeg kondigde de komst van de 22-jarige rechtsback vrijdag aan via sociale media.

Heracles Almelo kondigde eerder al aan dat de voormalige speler vn FC Volendam en Club Brugge de kans kreeg om een eventuele transfer te maken. Aan de hand van een clausule in zijn contract zou Fadiga bij degradatie voor een kleinere som kunnen vertrekken.

Van die clausule maakte hij nu gebruik om een contract voor vier jaar in Brest te tekenen. De speler is naar eigen zeggen “klaar voor een nieuwe stap.” “Bij Stade Brestois krijg ik de kans om in een topcompetitie te spelen en die kans wil ik met beide handen grijpen.”

Fadiga is slechts een van de spelers die afscheid nemen van de ploeg uit Almelo. Na de degradatie kondigden ook doelman Janis Blaswich, verdediger Mats Knoester en aanvaller Adrian Szöke hun vertrek aan. (Belga)