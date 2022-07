'Dinsdag definitieve uitspraak in zaak Wilmots: ex-bondscoach krijgt drie in plaats van zes miljoen'

Neen, het geschil tussen de Iraanse voetbalbond en Marc Wilmots is nog steeds niet van de baan. Maar er is nu eindelijk wel licht aan het einde van de tunnel.

De FIFA was in zijn oordeel in 2020 duidelijk: Marc Wilmots moet meer dan 6 miljoen euro krijgen van de Iraanse voetbalbond.

Storten ze dat bedrag niet binnen de 30 dagen, dan mocht de Iraanse voetbalbond verdere straffen verwachten.

Beroep bij TAS

Iran trok uiteindelijk naar het TAS, omdat het oordeel van de FIFA volgens hen oneerlijk was. Dinsdag zou er een definitieve uitspraak zijn, volgens Varzeshi zou het TAS enigszins akkoord gaan met de claims van Iran. Uiteindelijk zouden ze nog de helft van het bedrag moeten ophoesten.

Wilmots was bondscoach van Iran van mei tot december 2019. Hij zat uiteindelijk amper zes wedstrijden op de bank als bondscoach, maar de kous is dus nog niet af.