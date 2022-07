Hij speelde samen met jongens als Van Persie en Reus, maar: "Brüls is een genie, niet normaal wat hij met een bal kan"

Shinji Kagawa is momenteel met STVV in Oostenrijk ter voorbereiding van de competitie. De ervaren Japanner had het bij Het Belang van Limburg onder meer over ploegmaat Christian Brüls.

Shinji Kagawa kwam na nieuwjaar amper zes keer in actie voor STVV. De stijlrijke middenvelder zag vanop de eerste rij hoe Christian Brüls (33) de man is die de lijnen uitzette bij de Kanaries. Kagawa, die in de loop der jaren met heel wat vedetten heeft samengespeeld, is onder de indruk van Kuifje. "Ik hoor vaak dat STVV Brüls heeft opgepikt in tweede klasse... Ik kan dat nog steeds niet begrepen. Ik heb in de loop der jaren al heel wat spelers zien passeren, maar Brüls is een genie! Niet normaal wat hij met een bal kan, en hij blijft maar lopen." "Ik kijk ernaar uit om vaak met hem samen te spelen, want hij is een beest", besluit Kagawa.