Kompany mag (voorlopig?) tweede aanwinst van bij Anderlecht vergeten

Brighton haalt dit weekend zo goed als zeker Josh Cullen binnen voor een transferprijs die rond de drie miljoen zal schommelen. Een mooie winst die Anderlecht maakt op de 26-jarige Ier. Maar voor een andere speler houden ze het been stijf.

Cullen werd gekocht voor 500.000 euro en verkocht voor drie. Dat kan de clubkas goed gebruiken. Maar Brighton - en Kompany - heeft ook nog zijn pijlen gericht op Bart Verbruggen, de reservedoelman van de Brusselaars. Ook voor hem willen ze een drie miljoen geven, maar dat wil Anderlecht niet accepteren. De Nederlander wordt in augustus 20 en ze geloven sterk in hem.

Voor die prijs gaan ze hem niet verkopen, gezien zijn leeftijd en potentieel. Kompany heeft met Jelle ten Rouwelaar wel de keeperstrainer in zijn staff die een goeie band heeft met Verbruggen. Maar Anderlecht houdt ook nog steeds rekening met een mogelijk vertrek van Hendrik Van Crombrugge, al is de interesse in hem niet meteen concreet.