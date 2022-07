🎥 Antonio Conte legt er zwaar de pees op bij Tottenham: Son kan nauwelijks nog op de benen staan, Kane moet overgeven

Dankzij een fraaie inhaalrace wipte Tottenham Hotspur vorig seizoen nog over rivaal Arsenal naar plaats vier in de Premier League. Hierdoor mag het team van Antonio Conte straks aan de bak in de Champions League.

Op dit moment zijn de Spurs in Zuid-Korea, waar ze op promotournee zijn. Wie dacht dat het een plezierreisje zou worden, kwam bedrogen uit. Bij de eerste training op Zuid-Koreaanse bodem legde Antonio Conte er stevig de pees op. In een pittige loopsessie gingen de Tottenham-spelers stevig in het rood. Op beelden is te zien hoe goalgetter Harry Kane moet overgeven, terwijl Heung-min Son nauwelijks nog op zijn benen kon staan. Tottenham heeft nog vier weken de tijd om op toerental te geraken. Op 6 augustus begint Tottenham aan de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Southampton.