Ten Hag geeft update over situatie Ronaldo, die niet mee afreisde op stage

Hoe zit het nu met Cristiano Ronaldo bij Manchester United? De Britse pers berichtte dat de Portugese superster een transfer aangevraagd had en dat hij niet mee afreisde naar Thailand wakkerde de geruchten nog wat aan. Erik ten Hag gaf een duidelijk statement tijdens zijn persconferentie.

Ten Hag is niet van plan om CR7 te laten gaan. "Ronaldo is niet meegereisd, maar dat heeft met persoonlijke omstandigheden te maken. We rekenen op Ronaldo voor komend seizoen, verder is er niets over te vertellen. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken", aldus de nieuwe Nederlandse trainer.

Intussen werden er al links gelegd met PSG, Chelsea en andere topploegen. "Hij heeft mij niet verteld dat hij wil vertrekken. Ik heb de verhalen gelezen, maar Ronaldo is niet te koop. Hij maakt deel uit van onze plannen en we willen samen successen boeken. Ik heb hem al gesproken, dat was een heel goed gesprek."