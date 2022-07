Kiest Adnan Januzaj voor avontuur weg van Europese topcompetities?

Een tiental jaar geleden was hij nog the next big thing van Manchester United. Maar nu zit Adnan Januzaj zonder club.

Januzaj kon nooit echt doorbreken bij Manchester United en kon het juk van eeuwige belofte niet van zich afspelen in The Theatre Of Dreams. Daarop trok hij naar Spanje in de zomer van 2017 om de kleuren van Real Sociedad te verdedigen. Daar blies hij zijn carrière nieuw leven als titularis. Maar het aflopende contract van de ondertussen 27-jarige Januzaj werd er niet verlengd en dus moet de winger op zoek naar een nieuwe club. Die heeft hij nog niet gevonden en enkele weken geleden zou er interesse geweest zijn van West Ham United. Ondertussen heeft ook het Saoedische Al-Nassr zich gemeld voor Januzaj. De 9-voudige Saoedische kampioen heeft met Rudi Garcia een bekende naam als trainer en zou zelfs al contact gehad hebben met Janzuaj. Wordt ongetwijfeld vervolgd... 📰 Adnan Januzaj vers l’Arabie Saoudite ?



Al-Nassr 🇸🇦 et leur nouveau coach Rudi Garcia en aurait fait leur priorité



Il y aurait déjà eu des contacts entre les deux partis pour un transfert en tant qu’agent libre



[ @RudyGaletti ] pic.twitter.com/noX5fcbX2a — Actu @BelRedDevils 🇧🇪 (@BelgianPlayers) July 11, 2022