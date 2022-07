Hernan Losada krijgt een wel héél bekende opvolger bij DC United, wat met Frutos nu?

Hernan Losada werd op 20 april ontslagen bij het Amerikaanse DC United. De club heeft nu een ex-speler gevonden die wil overnemen. En niet zomaar één.

Niemand minder dan Wayne Rooney neemt de trainersfunctie bij de MLS-club in handen. De voormalige Engelse international speelde twee seizoenen voor United en scoorde er nog 25 goals in 52 matchen. Hij speelde nog even voor Derby County, maar maakte intussen een einde aan zijn carrière. Bij United zal hij de eerste keer als hoofdcoach aan het roer staan.

Intussen is het nog niet duidelijk wat de club van plan is met Nicolas Frutos, maar de kans is groot dat Rooney zijn eigen staff mag kiezen. Frutos heeft als assistent natuurlijk het voordeel dat hij goed met de Zuid-Amerikaanse spelers overweg kan.