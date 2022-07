Manchester City breekt contract van stofzuiger op middenveld open

Manchester City heeft het contract van middenvelder Rodri opengebroken. De 26-jarige Spanjaard had nog een contract tot 2024, maar verlengde dat met drie seizoenen tot 2027.

Rodri - Rodrigo Hernandez Cascante - kwam in 2019 over van Atlético Madrid en is de steun en toeverlaat van Kevin De Bruyne op het veld. Hij ruimt de boel op en zorgt voor dekking terwijl KDB zijn ding mag doen. Rodri speelde in drie seizoenen bij City reeds 151 officiële duels en scoorde daarin dertien keer en gaf negen assists.

Op zijn prijzenlijst staan intussen al twee titels en twee League Cups. Manchester City wil komend seizoen uiteraard weer een gooi doen naar de Champions League.