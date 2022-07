Bij Antwerp overbodig na blessureleed, nu probeert middenvelder contract te versieren bij SK Beveren

SK Beveren heeft momenteel Sander Coopman op proef rondlopen. De 27-jarige middenvelder heeft 2,5 jaar blessureleed achter de rug bij Antwerp en hoopt toch een nieuwe club te vinden.

Antwerp verlengde zijn contract niet en de voorbije weken was Coopman op proef bij OH Leuven. Dat resulteerde niet in een contract en nu probeert hij dus zijn geluk bij SK Beveren. Hij probeert er op training zijn conditionele achterstand weg te werken.

Coopman heeft heel veel miserie gekend de voorbije jaren. Een knieblessure en twee gescheurde kruisbanden fnuikten zijn opgang. Na Zulte Waregem, Oostende en Antwerp hoopt hij ergens zijn carrière te kunnen herlanceren.