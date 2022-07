Met hervatten van training is Eden Hazard aan missie begonnen: Rode Duivel alvast weer hartelijk verwelkomd bij Real

Met het hervatten van de training is het seizoen weer begonnen voor Real en ook voor Eden Hazard. Een hartelijke verwelkoming onderstreepte meteen dat Hazard in Madrid nog graag gezien is.

De missie van Eden Hazard is klaar en duidelijk: eindelijk nog eens een behoorlijke voorbereiding spelen, zodat hij de nodige speelminuten krijgt en in de loop van het seizoen op een goed niveau kan acteren en hem dat op weg zet naar een sterk WK in Qatar met de Rode Duivels. Real Madrid pakte vorig seizoen de landstitel en de Champions League, maar het aandeel van Hazard daarin was miniem. Desondanks ligt hij nog altijd goed in de spelersgroep. Bij zijn aankomst op de eerste trainingsdag dacht Hazard het op een bescheiden handdruk te houden, maar Alaba trok hem dicht bij zich om hem een goede knuffel te geven. 👋🔙 ¡Mirad quiénes han vuelto! pic.twitter.com/vHnldmY5rM Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 14, 2022 Dat blijkt alvast uit een filmpje op het Twitteraccount van de Koninklijke. Hazard poseert ook met twee duimen omhoog voor een officiële foto. De stemming zit alvast goed. Nu op het terrein nog de voeten laten spreken, zodat de sportieve prestaties ook volgen. 😀 @Twitter está de vuelta pic.twitter.com/CtQRBOrKE8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 14, 2022