'Zoon van voormalig Standard-speler op zucht van Ajax'

De zonen van Sergio Conceiçao slaan deze zomer hun vleugels uit. Terwijl Sergio Conceiçao junior bij Seraing aan de slag ging, is ook broer Francisco op weg naar een andere oorden. De jonge flankspeler staat op een zucht van Ajax.

Francisco Conceiçao heeft bij Porto zijn vader als T1. Francisco ligt nog een seizoen onder contract bij de Portugese grootmacht, maar volgens diverse bronnen is de belofte-international op weg naar Ajax. De Amsterdammers zouden de opstapclausule van vijf miljoen met de glimlach betalen.

Zaterdag zouden de laatste details besproken worden. Voor Conceiçao ligt er in Amsterdam een contract voor vijf seizoenen klaar.

Conceiçao kwam vorig seizoen 25 keer in actie in de competitie, zo goed als altijd als invaller. Met twee doelpunten en twee assists had de 19-jarige Portugees zijn aandeel in de titel van Porto.