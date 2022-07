Engelse voetbalbond experimenteert met matchen zonder koppen: mogelijk schade bij jonge spelers

De FA, de Engelse voetbalbond, is bezig met een experiment. Ze gaan wedstrijden laten spelen waarin koppen verboden wordt. Kinderen tot twaalf jaar mogen het hoofd dan niet meer gebruiken.

Om het initiatief kracht bij te zetten heeft de FA diverse organisaties om steun gevraagd om kinderen tot twaalf jaar niet meer te laten koppen. Competities en clubs uit het hele land, op alle niveaus, zijn benaderd om mee te werken. Het netwerk van de FA zelf, met jeugdelftallen van BVO's, zal sowieso de regel doorvoeren.

Als het project slaagt, zal het doorgevoerd worden in het hele land. Ook scholen worden gepolst om te informeren over de mogelijke schade die koppen op jonge leeftijd kan veroorzaken. Momenteel heeft de FA al een handleiding in werking die benadrukt dat koppen op trainingen beter vermeden kan worden.