OFFICIEEL: Jonge Gentenaar gaat in de Eredivisie voetballen

Jacky Donkor (23), een Gentenaar met Ghanese roots, vertrok in de zomer van 2019 naar Nederland. Drie jaar later heeft hij zijn transfer naar de Eredivisie beet. Donkor ondertekende zopas een contract voor drie seizoenen bij promovendus Excelsior Rotterdam.

Donkor komt over van tweedeklasser Dordrecht, waar hij vorig seizoen goed was voor zes doelpunten en vier assists.

Jacky Donkor, een aalvlugge buitenspeler, begon met voetballen bij KAA Gent. Via Anderlecht, West Bromwich Albion en Lokeren belandde hij in 2019 in Nederland.

"Ik ben in 2019 van België naar Nederland gekomen en ben hier iets aan het opbouwen. Daarom wilde ik na twee seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie graag naar de Eredivisie. Het was mijn ambitie om op het hoogste niveau te spelen, vandaar deze keuze. Toen de club zich meldde en ik hoorde wat ze met mij van plan zijn, hoefde ik niet lang na te denken. Excelsior gaat mij helpen om me verder te ontwikkelen en daar ga ik natuurlijk zelf ook alles aan doen", reageerde Donkor op de clubwebsite van Excelsior.