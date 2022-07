Voorzitter Napoli bevestigt vertrek Dries Mertens

Het is Officieel: Dries Mertens zal zijn contract niet verlengen bij Napoli, dat heeft de voorzitter van Napoli bevestigd.

Het hing al even in de lucht maar wordt nu toch bevestigd: Dries Mertens verlaat zijn geliefde Napoli. Aurelio De Laurentiis vertelde het nieuw tijdens een interview op de Italiaanse Radio. De 35-jarige Rode Duivel verlaat Napels als all-time topscorer met maar liefst 148 doelpunten in het shirt van de Napolitanen. Mertens geniet van interesse uit Marseille maar ook Lazio Roma zou hem willen aantrekken. Mertens' ex-coach Sarri staat daar aan het roer.