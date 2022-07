Sterkhouder verlengt bij Tottenham

Benjamin Davis heeft verlengd bij Tottenham. Hij zal nog tot 2025 voor de Spurs spelen.

Al sinds 2014 is Ben Davies bij Tottenham. De linksback kwam toen over van Swansea. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde in de basis achterin bij Tottenham. Tottenham kondigde aan dat Davis verlengde tot 2025.

Davies speelde al 271 wedstrijden voor de Spurs. Daarvan zijn er 58 Europees. Daarmee staat Davies de top 5 bij Tottenham van meest gespeelde Europese wedstrijden. Daar kunnen er nog een aantal bijkomen dit seizoen, want Tottenham zit in de groepsfase van de Champions League.