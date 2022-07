Messi terug naar Barcelona? Xavi reageert op uitspraken voorzitter Laporta

Barcelona-voorzitter Joan Laporta kondigde maandag aan dat de club de brokken tussen hen en Lionel Messi probeert te lijmen. Een terugkeer? Trainer Xavi reageerde er dinsdag op zijn persconferentie op.

Messi vertrok in 2021 in tranen bij de club waar hij decennia lang voor speelde. Hij tekende bij PSG, maar dat contract loopt af in de zomer van 2023. PSG wil dat graag verlengen, maar de Argentijn gaf zelf aan pas te beslissen na het WK in Qatar.

Intussen lijkt er achter de schermen gewerkt te worden aan een terugkeer naar Camp Nou. "Leo heeft een doorlopend contract in Parijs, het is onmogelijk om hem nu terug te halen", reageerde Xavi dinsdagochtend op zijn persconferentie. "Het heeft geen zin om daar nu over te praten."

"Leo is de beste voetballer ter wereld en de beste in de geschiedenis van het voetbal. Net als de voorzitter hoop ik dat Messi's verhaal bij Barcelona nog niet klaar is, maar dit is niet het moment om het daarover te hebben."