🎥 Paulo Dybala is nu al God in Rome

Paulo Dybala is dinsdagavond onder toeziend oog van duizenden fans gepresenteerd bij AS Roma. De van Juventus overgekomen aanvaller heeft in Rome een contract getekend tot medio 2025 en kan volledig rekenen op de steun van de supporters.

Naar schatting waren er dinsdag zo'n achtduizend fans aanwezig bij de presentatie van Dybala. Nadat de aanvaller de supporters had bedankt voor hun aanwezigheid, ging hij met gekruiste benen op de trap zitten om onder de indruk te raken van het volkslied. Het clublied wordt vaker ten gehore gebracht tijdens thuiswedstrijden in het Stadio Olimpico, maar zelden in zo'n opmerkelijke setting. Eccolo! 🤩



