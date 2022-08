Beerschot moet op zoek naar nieuwe doelman: Lejoly verlaat het Kiel

Beerschot heeft nog twee doelmannen over: Mike Vanhamel en Bill Lathouwers. Reservedoelman Antoine Lejoly gaat immers de club verlaten en tekent vandaag of morgen bij FC Luik.

Lejoly kan bij de ploeg uit Eerste Amateur eerste doelman worden en ging in op de aanbieding. De 24-jarige doelman woont in Verviers en kan zo dichter bij huis gaan spelen. Maar bij Beerschot had hij ook geen uitzicht op speelminuten, want Vanhamel is er de onbetwiste nummer 1.

Hij speelde vier seizoenen bij Beerschot en mocht vorig seizoen de drie laatste wedstrijden starten. Beerschot gaat op zoek naar een nieuwe doelman, want twee is te weinig, weet GvA.