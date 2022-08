🎥 Dries Mertens neemt afscheid van Napoli: "Wist dat deze dag zou komen, niet dat het zo lastig zou zijn voor mij"

Napoli-voorzitter De Laurentiis en tal van andere bronnen hadden al meermaals bevestigd dat de wegen tussen Napoli en Dries Mertens zouden scheiden. Nu kwam de Rode Duivel ook zelf met een boodschap.

Mertens arriveerde in de zomer van 2013 bij Napoli en werd op 9 jaar tijd all-time topscorer van de club waardoor hij onder andere Maradona een loef af stak. Het contract van de winger liep af en na maandenlange onderhandelingen werd er geen akkoord gevonden.

"Lieve Napolitanen. Ik wist dat deze dag zou komen maar niet dat het zo moeilijk zou zijn voor mij", vertelt Mertens met zoon Ciro op zijn schoot in het Italiaans. "Deze stad heeft me geadopteerd, van me gehouden en was er altijd voor mij. De records en zeges zullen in de geschiedenisboeken geschreven blijven staan maar de personen en de stad blijven voor altijd in mijn hart", gaat hij verder.

Dat Mertens verliefd is geworden op de stad, wordt even later ook duidelijk wanneer hij zegt dat hij zijn huis bij de baai niet zal verkopen maar het zal houden zodat hij er altijd naar kan terugkeren.