Charles De Ketelaere is slechts Belg nummer acht bij AC Milan ooit!

Het is officieel, Charles De Ketelaere verlaat Club Brugge en de Jupiler Pro League voor een avontuur bij AC Milan. Het zal je misschien verbazen dat De Ketelaere slechts de zevende Belg ooit is die voor de historische club gaat spelen.

AC Milan is een van de grootste namen in de voetbalwereld met een enorme historie. Ze waren enkele jaren op de sukkel, maar afgelopen seizoen werden ze kampioen in de Serie A en lijkt de trein opnieuw vertrokken. AC Milan is back, ze kunnen opnieuw grote namen strikken met Charles De Ketelaere en Divock Origi als mooiste voorbeelden. Dat AC Milan een grote club is bewijst hun prijzenkast. Ze wonnen 19 Italiaanse titels, 3 keer de Champions League, 4 keer Europa Cup I, 2 keer Europa Cup II, 1 keer het WK voor Clubs, 5 UEFA Supercups, 5 Italiaanse bekers, 7 Italiaanse supercups,... .

Met Alexis Saelemaekers en Divock Origi zal Charles De Ketelaere nog twee Belgische ploeggenoten hebben. Het lijkt iets onwerkelijks bij AC Milan, want de Bruggeling is slechts de achtste Belg ooit die er een contract tekent. De eerste was Louis Van Hege. Hij was een absolute sensatie tussen 1910 en 1918 waarin hij 98 keer de netten liet trillen in amper 91 wedstrijden. Max Tobias speelde tussen 1910 en 1911 ook bij de club uit Milaan. Camille Nys en Roger Pierard speelden er ook ten tijde van Louis Van Hege, maar konden er nooit volledig doorbreken. De vijfde Belg in het rijtje zal zeker en vast wel een belletje doen rinkelen. Eric Gerets speelde bij de Rossoneri in het seizoen 1983-1984. Hij speelde eerst dertien wedstrijden, maar dan werd hij voor een jaar geschorst voor een omkoopzaak bij Standard. Het avontuur van Gerets bij AC Milan eindigde daardoor ook vroegtijdig.

Saelemaekers als voortrekker

Dat Alexis Saelemaekers al 2,5 seizoenen achter de rug heeft bij AC Milan is enkel en alleen positief voor nieuwe Belgen Divock Origi en Charles De Ketelaere. Hij kent de club intussen van binnen en van buiten, werd er vorig jaar landskampioen en speelde intussen al meer dan 100 wedstrijden voor de Rossoneri. Saelemaekers kan er dus voor zorgen dat de twee nieuwkomers zich meteen op hun gemak voelen in Milaan en goed geïntegreerd geraken in de groep. Het voordeel is dat ze volgend seizoen ook alle drie samen zouden kunnen spelen aangezien ze voornamelijk op andere posities spelen. Charles De Ketelaere werd in Milaan niet meteen gehaald als pure spits, maar eerder als aanvallende middenvelder. Benieuwd wat dat daar allemaal zal geven in Milaan met al die Belgen!