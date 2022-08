🎥 Clement wint eerste match en feliciteert ex-lieveling Club Brugge met zijn wereldgoal: "Ik wist dat hij zoiets kon"

Philippe Clement won zijn eerste competitiematch met Monaco tegen het Strasbourg van Matz Sels. Die laatste zag de matchwinner van ex-Club Brugge-speler Krépin Diatta onhoudbaar voorbijvliegen.

Diatta scoorde na een doorgekopte hoekschop met een fantastische volley. Na maandenlang blessureleed en revalidatie deed het deugd aan iedereen bij Monaco. "Ik ben heel blij voor hem", aldus Clement. "Hij heeft de afgelopen acht maanden heel hard gewerkt en daarvoor wil ik ook de medische staf feliciteren. Hij speelde vandaag bijna de hele wedstrijd en dat is maar goed ook. Ik ken Krépin goed en ik weet dat hij de komende maanden en jaren nog enorm kan groeien!"

Van zijn doelpunt schrok Clement niet. "Eerlijk gezegd, en je kunt het de spelers vragen, scoorde hij gisteren precies hetzelfde doelpunt op de training! Hij is in staat om dat soort dingen te doen. Maar die combinaties op spelhervattingen zijn dingen waar we deze week op training aan hebben gewerkt."