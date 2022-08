Dries Mertens reageert voor het eerst na transfer naar Galatasaray

De fans van Galatasaray zien de komst van Dries Mertens helemaal zitten. Dat zorgde al voor uitzinnige taferelen.

Dries Mertens vertrekt na negen jaar bij Napoli richting de Turkse competitie. De Rode Duivel sprak voor het eerst de fans toe bij een lokaal radiostation.

“Ik had 9 mooie jaren in Italië, maar ik was klaar voor iets nieuws”, klonk het bij onze landgenoot. “Ik denk dat dit de juiste stap is voor mij”, oordeelde Mertens zelf.

De club lijkt alles te hebben wat Mertens zocht. “In Napels zijn de fans ook gek. Ik ben naar hier gekomen voor de familiale sfeer die hier hangt. Ik wil hier een legende worden.”