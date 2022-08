Neymar en Mbappé opnieuw op ramkoers aan begin van nieuw seizoen

Meerdere hanen in één kippenhok steken, het is niet aangeraden. Bij PSG slaan ze die raad in de wind en hebben ze de ene haan naast de andere op het veld staan. En soms kan dat tot conflicten leiden.

Het was gisteren niet het avondje van Kylian Mbappé. PSG won dan wel met 5-2 van Montpellier en Mbappé kon een doelpuntje meepikken maar hij viel toch vooral op in negatieve zin. Eerst en vooral was er in de eerste helft een penaltymisser. Een twintigtal minuten later kreeg PSG nog een penalty. Geen Mbappé achter de bal maar wel Neymar en die scoorde wél. Het leidde tot een tweet van een fanaccount van Neymar die meende te weten dat er in Mbappés hallucinante contract stond dat hij de strafschoppen moest nemen. "Bij geen enkele andere ploeg ter wereld zou Neymar de tweede strafschopnemer zijn", klinkt het. En die tweet werd geliket door... Neymar zelf. En dat het Mbappé zijn avondje niet was, bewijst ook het volgende filmpje. De pijlsnelle aanvaller vraagt de bal maar krijgt hem niet. In plaats van mee op te schuiven, stopt hij met spelen en wandelt hij gefrustreerd verder. Tekenen aan de wand? pic.twitter.com/wf46OPHWiu — ً (@rgomesrodri2) August 13, 2022