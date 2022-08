Atlético Madrid wil deze mercato Cristiano Ronaldo proberen weg te lokken bij Manchester United

Atlético Madrid zou concrete interesse tonen in Cristiano Ronaldo. Dit weet Guillem Balague van CBS en BBC Radio die La Liga volgt. Volgens hem zou Diego Simeone Ronaldo zien als de perfecte vervanger voor Luis Suarez die afgelopen zomer vertrok.

Volgens Balague wil het bestuur van Atlético Madrid er alles aan doen om hun succescoach te plezieren. Ronaldo zou het idee genegen zijn en dit zou een verklaring kunnen zijn voor zijn gedrag bij Manchester United.

Manchester United have considered the departure of #CR7 for a while, Ragnick thought getting rid of him was essential for the good of the team. But only one club really interested but can't adjust the numbers #Simeone wants him at Atlético to do a Luis Suarez with him. And... pic.twitter.com/kO2bYOo3Hn