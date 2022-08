Wél invalbeurt voor Eden Hazard op speeldag 1 en dat zou pas het begin zijn: "Goed ingevallen, hij traint ook goed"

Nadat Eden Hazard in de Europese Supercup aan de bank gekluisterd bleef, was er op speeldag 1 in La Liga wel een invalbeurt voor hem weggelegd.

Met nog ruim een half uur te gaan kwam Eden Hazard uit bij Almeria het veld op als vervanger van Tchouaméni. Hoewel zeker niet enkel de verdienste van de Rode Duivel was, boog Real nadien een achterstand nog om in een overwinning. Misschien toch ook iets dat trainer Ancelotti zal meenemen in zijn overwegingen.

Het valt op dat de Italiaan zich recent positiever uitlaat over Hazard, zo ook na de winst in de eerste competitiematch. "Hij is goed ingevallen", zegt Ancelotti over Hazard in de Spaanse media. "Hij traint ook goed, ik denk dat hij dit seizoen veel minuten gaat maken."

Discussie over rol

Een soortgelijke boodschap had de coach van Real Madrid ook al in aanloop naar de wedstrijd. In Marca is er wat discussie in welke rol Hazard het best gebruikt kan worden. Zou hij bijvoorbeeld centraal in een ruit uitgespeeld kunnen worden? "Daar zou ik eens moeten over nadenken. We mogen niet vergeten dat we met Vinícius iemand hebben die op zijn best is als flankaanvaller", lijkt Ancelotti dat idee niet meteen genegen.