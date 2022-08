'Leicester City vreest voor gepoker en laat prijskaartje van Tielemans zakken'

Arsenal FC staat opnieuw een stap dichter bij Youri Tielemans. Leicester City wil niet langer pokeren en laat de prijs van de Rode Duivel gevoelig zakken.

Youri Tielemans is op het einde van het seizoen transfervrij. Leicester City wil het dan ook niet riskeren dat de middenvelder in het tussenseizoen gratis naar buiten kan wandelen.

The Evening Standard weet dat The Foxes bereid zijn om Tielemans te laten vertrekken voor dertig miljoen euro. In Londen wordt de secretaris alvast aan het werk gezet.