🎥 Mathew Ryan debuteert in CL-voorronde: "Ik speelde met Club al tegen Kopenhagen, nu deze fans aan mijn kant"

Mathew Ryan is weer bij een nieuwe ploeg aan de slag gegaan. Met Club Brugge had hij het stadion van zijn nieuwe werkgever al eens bezocht. Nu moest de Australiër er zelf in aan het werk in de voorronde van de Champions League.

De Australiër heeft een contract getekend bij FC Kopenhagen tot 2024 en stond dinsdagavond tegen Trabzonspor voor het eerst onder de lat. "Altijd een geweldig gevoel als je het veld op mag stappen en mag doen waar je van houdt. Het was een belangrijke wedstrijd en mijn eerste voor FC Kopenhagen. Het was bijna een overwinning én een clean sheet geweest." Het werd 2-1. Kopenhagen zal in Turkije dus een krappe voorsprong met succes moeten verdedigen, als het de Champions League wil halen. "Er zijn nog dingen waar we op moeten werken. We zijn nog maar in de helft van deze Europese ontmoeting." Ryan genoot alvast van de sfeer. "Het was leuk om die witte muur achter ons te hebben. De steun van iedereen in het stadion was heel fijn. Ik speelde hier met Club Brugge al tegen Kopenhagen, fijn dat ik het nu eens kon meemaken met deze supporters aan mijn kant. Ik denk dat ik vrij tevreden mag zijn over mijn prestatie en dat ik daar verder op kan bouwen."