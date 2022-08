Dries Mertens en Kat Kerkhofs verlieten Napels met pijn in het hart: "Mijn vrouw huilde bij de gedachte dat we ons appartement moesten verlaten"

Dries Mertens kwam op de Italiaanse televisie voor het eerst terug op zijn vertrek bij Napoli. Dit viel hem en zijn vrouw, Kat Kerkhofs, zeer zwaar.

“We zullen nog vaak terugkeren naar Napels, want dit is een beetje onze thuis geworden", vertelde Mertens in het programma Supertele. "Mijn vrouw huilde bij de gedachte dat we ons appartement moesten verlaten, dus het vertrek viel erg zwaar. Maar we besloten dus om het te houden en we gaan proberen er nog zoveel mogelijk tijd door te brengen. Het zijn negen prachtige jaren geweest, waarin we bijzondere mensen hebben ontmoet. Hiervoor kan ik alleen maar dankbaar zijn”, stelt Mertens.

Zijn vertrek bij Napoli was niet in de beste verstandhouding en liet een wrange smaak achter bij de Rode Duivel. “Het had anders kunnen lopen. Napoli had de gesprekken vroeger kunnen opstarten, maar ik hoop dat hier lessen kunnen uit worden getrokken zodat de club nóg groter kan worden. Ik zal altijd de eerste supporter zijn. Ik heb de match tegen Monza gezien, ik moet zeggen dat het niveau erg hoog ligt. Ik ben vooral blij om te zien hoe de spelers hun enthousiasme tonen. Ze zijn sterk, jong en de wil om te winnen is groot. Ik hoop dat ze kunnen blijven groeien.”

Na 9 jaar in Italië verhuisde Mertens nu naar Turkije om voor Galatasaray uit te komen.