Cercle krijgt nog serieuze kwaliteitsinjectie van Monaco: verdediger keert terug naar de Vereniging

Cercle Brugge gaat nog serieuze versterking krijgen voor het defensieve compartiment. Het is ook een speler die ze al kennen en die al voor de club speelde: Jean Harisson Marcelin.

Monaco is van plan om nog wat kwaliteit richting Cercle te sturen. Jean Harisson Marcelin, die in het seizoen 2020-2021 al voor de Vereniging speelde, zal opnieuw verhuurd worden aan de zusterclub. Monaco betaalde in 2020 nog tien miljoen euro voor hem.

De boomlange verdediger van 1m97 sukkelde vorig seizoen lang met een hamstringblessure en kon pas in april zijn wederoptreden maken bij de beloften. De 22-jarige Fransman moet bij Cercle terug op niveau geraken.