PSG en Olympique Marseille mogen zich verwachten aan boetes van UEFA wegens het overtreden van de Financial Fair Play regels

De Financial Fair Play regels gelden voor iedereen. Dit mag waarschijnlijk PSG en Olympique Marseille binnenkort ondervinden. Er zijn nog een aantal grote clubs die onder de loep worden genomen.

Volgens informatie verkregen door The Times zullen OM en PSG een boete moeten betalen voor het niet naleven van de financiële fair play-regelgeving. De twee clubs hebben inderdaad de drempel van 30 miljoen euro aan tekort, dat over drie seizoenen is vastgesteld, overschreden.

De clubs hun argumentatie om dit te verdedigen is met name op basis van de problemen die het Franse voetbal ondervindt met Médiapro en de sluiting van de Ligue 1 (tijdens de Covid-19-periode). Het is niet duidelijk of ze zullen worden gehoord.

De media specificeert dat veel andere clubs zullen volgen. Dit zou met name het geval zijn voor Barça, Juventus, Roma, Inter Milan of zelfs Arsenal. Deze sancties zijn gekoppeld aan de eerste versie van financial fair play. De nieuwe regelgeving gaat in van 2022-2023.