RWDM bezig aan demarche en kondigt na 4 Brazilianen gisteren twee spelers aan van Crystal Palace

Bij RWDM hebben ze blijkbaar hun telefoonrekening betaald en kunnen ze opnieuw telefoneren om zaakjes te doen in de laatste weken van de transferperiode.

Gisteren kondigde de club die net naast promotie naar 1A greep de komst aan van 4 Brazliaanse spelers die over komen van zusterclub Botafogo en vandaag kondigen ze opnieuw twee transfers aan.

Twee huurlingen

Deze keer moeten de spelers niet de Atlantische Ocieaan oversteken maar wel de Noordzee want RWDM is gaan shoppen bij Crystal Palace. Eerst maakte de club de komst bekend van de 19-jarige aanvaller Luke Plange. Hij wordt voor één seizoen geleend door RWDM.

Vorig seizoen speelde Plange bij Derby County in de Championship waar hij 4x scoorde in 26 wedstrijden. Tegen Arsenal en Liverpool zat hij in de wedstrijdselectie van Crystal Palace in de Premier League maar mocht hij geen minuten maken.

De tweede aanwinst is verdediger Jake O'Brien. Ook hij wordt voor één seizoen uitgeleend aan RWDM. O'Brien mocht nog geen selectie met de eerste ploeg vieren en kwam deze zomer uit voor de U21 van Crystal Palace waar hij twee keer basisspeler was.