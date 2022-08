Clement gefocust voor topper: "Geen ruimte voor fouten tegen PSG".

Op de vierde speeldag in de Ligue 1 staat al meteen een topper op het programma.

Kampioen PSG ontvangt in het Parc des Princes het AS Monaco van Philippe Clement. PSG begon verschroeiend aan het nieuwe seizoen: het pakte 9 op 9 en wist in die drie wedstrijden maar liefst 17 keer te scoren. Monaco heeft na drie wedstrijden 4 punten op 9 en staat dus al voor een belangrijke match als het dicht bij PSG wil blijven.

"Als je schrik hebt, is het moeilijk om tegen een team zoals PSG op te boksen. PSG heeft geweldige kwaliteiten, ze lopen momenteel over water. Het is aan ons om een goeie wedstrijd te spelen, zoals we dit seizoen al hebben gedaan. PSG zit momenteel in een periode waarin ze één wedstrijd per week spelen, en dat altijd met dezelfde basiself. Dat zal de komende maanden veranderen, maar voorlopig wordt het een grote uitdaging voor mijn team", legde de Clement uit in de persconferentie voor de match.

"Om iets te bereiken, moet je alles goed doen tegen PSG, je hebt geen ruimte voor fouten. Dit team heeft uitzonderlijke kwaliteiten in kleine ruimtes, maar ook in de diepte. We kunnen geen individuele dekking op Messi, Neymar of Mbappé zetten, wel integendeel, je moet collectief verdedigen. We hebben een jonge ploeg die zijn kwaliteiten wil laten zien en we zullen er alles aan doen", vervolgt de oud-coach van Club Brugge.