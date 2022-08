Aubameyang nog in gesprek met Premier League-team voor transfer

Chelsea en Barcelona zijn nog aan het onderhandelen over de vorm van de transfer: een uitleenbeurt of een definitieve overgang. Chelsea zou wel een diepe spits met snelheid kunnen gebruiken, maar is ook bewust van het karakter dat ze zouden binnenhalen.

Bij Arsenal moest Aubameyang zijn kapiteinsband inleveren en uiteindelijk ook de club verlaten. Dat was het gevolg van enkele ernstige disciplinaire overtredingen.

Los daarvan is de spits een garantie op goals, benieuwd of hij het zogezegde 'vervloekte nummer 9-tenue' van Chelsea aandurft.

Pierre Aubameyang deal. Meeting ongoing with Barcelona and Chelsea still discussing on deal structure and final fee. Negotiations entering into key stages. ūüö®ūüĒĶ #CFC



Marcos Alonso also discussed as he only wants to join Barça, no other option - personal terms agreed since April. pic.twitter.com/nGE60oKuxM