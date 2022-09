Nog nooit gaven clubs uit de Premier League zo veel geld uit tijdens de zomermercato

De Premier League-clubs hebben afgelopen zomer een nieuw transferrecord gevestigd. Nog nooit werd er zo veel geld uitgegeven.

2,2 miljard euro. Zo veel gaven Premier League-clubs uit aan inkomende transfers. Dat is een absoluut record en daarmee braken ze het record van het seizoen 2017-2018. Toen gaven ze 1,6 miljard euro uit. Ook gaven ze bijna evenveel uit als de Serie A, LaLiga, de Bundesliga en de Ligue 1 samen (2,28 miljard euro).

Manchester United zorgde voor de duurste inkomende transfer: Antony kwam voor 95 miljoen euro over van Ajax. United spendeerde in totaal 238 miljoen euro, maar dat is niet het meeste van alle clubs. Chelsea gaf 279 miljoen euro uit. Zij spendeerde 3 keer meer dan 50 miljoen euro aan een speler: Wesley Fofona (80,4 miljoen euro), Marc Cucurella (65,3 miljoen euro) en Raheem Sterling (56,2 miljoen euro).

De clubs uit de Premier League kenden ook verlies de voorbije transfermercato. Er kwam 'maar' 891 miljoen euro binnen. Dat is een verlies van zo'n 1,3 miljard euro.