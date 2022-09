🎥 Atalanta-legende krijgt een afscheid door de grote poort

Josip Ilicic heeft een passend afscheid gekregen bij Atalanta Bergamo. De speler en de club gingen in onderling overleg uit elkaar.

Sinds de zomer van 2017 zat Josip Ilicic bij Atalanta. Hij speelde 173 westrijden en scoorde daarin 60 keer. Ook gaf hij 44 assists. De Sloveen had een groot aandeel in de steile opgang van Atalanta. Zo haalden ze de kwartfinales van de Champions League in 2020.

DEPRESSIE

Maar Ilicic kampte ook met mentale problemen. Hij kende een depressie en de coronacrisis raakte hem ook diep. Zelf werd hij nooit positief getest op corona, maar hij woonde in het hart van Bergamo en in maart 2020 was die stad het epicentrum van de coronacrisis. Zo schonk hij de wedstrijdbal van de CL-wedstrijd tegen Valencia waarin hij 4 keer scoorde, aan het ziekenhuis van Bergamo.

Ook trok Ilicic naar Slovenië om zichzelf terug te vinden en tijd met zijn vrouw en dochters door te brengen. Ook was er het gerucht dat Ilicic zijn vrouw bedrogen had en daardoor afwezig was, maar Ilicic heeft dat altijd ontkent.

Ondanks alles zal Ilicic altijd in de harten van Atalanta blijven. Hij kreeg een groot afscheid en er waren spandoeken met "Bedankt voor alles". Ook kreeg hij een erehaag van de spelers.

Waar Ilicic naartoe gaat is nog niet duidelijk. Volgens Het Laatste Nieuws wil hij graag in Italië blijven. Bologna behoort onder de mogelijkheden.