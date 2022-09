Mercato van Anderlecht zit er nog niet op: vandaag en morgen wordt er nog druk gezocht

Anderlecht zoekt nog een opportuniteit of twee om zich te versterken voor morgen de transfermercato onherroepelijk sluit. In de wandelgangen valt te horen dat ze nog een spits en een winger zoeken.

Anderlecht hoopt ergens nog een opportuniteit te vinden voor de spits. Liefst een grote targetspits die ook kopbalsterk is. De conclusie van het seizoensbegin is immers dat Fabio Silva iemand rond zich nodig heeft als bliksemafleider en Sebastiano Esposito nog op zoek is naar zijn beste vorm.

Indien mogelijk zouden ze er ook nog een winger bij willen. Maar als ze die twee profielen vinden, zullen die niet in Europa mogen aantreden. Die spelerslijsten moesten immers vrijdag al binnen zijn. Het was al racen om de papieren voor Jan Vertonghen in orde te krijgen.