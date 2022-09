Thorgan Hazard valt geblesseerd uit bij Dortmund, dat wel weet te winnen in Champions League

Dortmund speelde vandaag op de openingsspeeldag van de Champions League tegen FC Kopenhagen. Er werd eenvoudig gewonnen, maar onze landgenoot Thorgan Hazard viel wel geblesseerd uit.

Dortmund wist op de openingsspeeldag van de Champions League meteen te winnen in eigen huis tegen FC Kopenhagen. Oude bekende Jess Thorup ging met 3-0 onderuit met zijn ploeg. De doelpunten kwamen op naam van Marco Reus, Raphaël Guerreiro en Jude Bellingham.

Met Thomas Meunier en Thorgan Hazard aan de aftrap leek het ook een fijne avond te gaan worden voor onze landgenoten. Voor Thomas Meunier was dat ook zo, want de ex-Bruggeling speelde de volledige wedstrijd. Voor Thorgan Hazard was het allemaal wat minder. De flankaanvaller viel al na 23 minuten geblesseerd uit. Hoe ernstig deze blessure zal zijn is vooralsnog niet duidelijk.