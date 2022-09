📷 Vitesse heeft na maanden onderhandelen eindelijk een nieuwe eigenaar

De Nederlandse voetbalclub Vitesse heeft eindelijk een nieuwe eigenaar gevonden.

Vitesse moest maanden geleden op zoek naar een nieuwe eigenaar. De Russische hoofdaandeelhouder Valeriy Oyf besliste een stap opzij te zetten in het belang van de club door de oorlog in Oekraïne.

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Common Group is nu de nieuwe hoofdaandeelhouder van de ploeg uit Arnhem, zo werd vandaag bekendgemaakt.

Het is nu aan de licentiecommissie van de Nederlandse voetbalbond om na te gaan of alles ok is, maar normaal zal de deal goedgekeurd worden.

De Common Group verbindt zich tot en met 30 juni 2027 aan Vitesse. Leyton Orient in Engeland en Patro Eisden Maasmechelen zijn voetbalclubs die ze al in handen hebben.