Okumu krijgt nu toch zwaardere straf, Vanhaezebrouck reageert geprikkeld

Joseph Okumu kent nu eindelijk zijn definitieve straf voor zijn rode kaart tegen Charleroi.

De Disciplinaire Raad van het Profvoetbal (DRP) legt Okumu een schorsing op voor 3 wedstrijden waarvan twee effectief en één voorwaardelijk. Daardoor mist hij de wedstrijden tegen Zulte Waregem en Genk.

Normaal zou Okumu slechts een wedstrijd missen. De Geschillencommissie strafte de verdediger met twee speeldagen schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Dat vond het bondsparket te licht en het ging in beroep.

Trainer Hein Vanzazebrouck reageerde al voor de uitspraak op zijn persconferentie. "Ik vind het ongelooflijk erg dat er beroep is aangetekend door het bondsparket. Vooral omdat er in de argumentatie weer gebruik werd gemaakt van het feit dat ik na de match had gezegd dat Okumu slechts een duwtje kreeg".

"Mbenza slaat hem, hè. Er is dus zeker een grond waarom Okumu reageerde. Maar dat ik heb rechtgezet en dat wordt dan niet meer in rekening genomen. Dat er dan zelfs in beroep wordt gegaan, toont aan dat er iets niet juist is."