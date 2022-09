Jonge Belg Norman Bassette (17) valt in bij Caen

Norman Bassette speelt bij de Rode Duivels bij de U18 en viel in bij de eerste ploeg van Caen.

Norman Bassette komt uit de jeugdopleiding van Eupen en maakte in 2020 de overstap naar Caen. Daar speelde hij vooral bij de beloften en maakte er dit seizoen al één goal in drie wedstrijden. In totaal speelde hij al twintig matchen voor de beloften en maakte er vijf goals.

Bassette kon zaterdag zijn eerste minuten van het seizoen spelen in de Ligue 2, tegen Amiens. Dit was zijn tweede optreden met het A-team van Caen, na een eerdere invalbeurt vorig seizoen.