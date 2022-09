Thomas Tuchel neemt op emotionele manier afscheid van Chelsea: "Ik ben vereerd om deel uit te maken van de historie van Chelsea"

Vorige week nam Chelsea afscheid van Thomas Tuchel. Deze reageerde voor het eerst op zijn ontslag.

"Dit is een van de moeilijkste statements die ik ooit heb moeten schrijven", schijft Tuchel zijn sociaale mediakanalen. "Ik had gehoopt dat het nog vele jaren zou duren voordat ik dit moest opschrijven. Ik ben er kapot van dat mijn tijd bij Chelsea ten einde is gekomen."

Tuchel was sinds januari 2021 in dienst bij de Londense club. Hij won verschillende prijzen met Chelsea, maar werd afgerekend op de teleurstellende resultaten van dit seizoen in de Premier League en de Champions League. "Dit is een club waar ik me thuis bij voelde, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. Ik ben alle stafleden, de spelers en de supporters enorm dankbaar voor de manier waarop ik vanaf het begin werd verwelkomd. De trots en de blijdschap die ik voelde na het winnen van de Champions League en het WK voor clubteams zullen me voor altijd bijblijven", vervolgt Tuchel zijn statement.

"Ik ben vereerd om deel uit te maken van de historie van Chelsea. De herinneringen van de afgelopen negentien maanden zullen altijd een plek in mijn hart hebben", sloot hij af.