Ziet het Belgische verhaal in Champions League er toch beter uit dan verwacht? "Vanaf dat seizoen is onze kampioen opnieuw rechtstreeks geplaatst"

We kunnen dit seizoen genieten van Club Brugge in de Champions League. Volgend seizoen zal de Belgische landskampioen zich via een voorronde naar de groepsfase moeten knokken. Al lijkt de toekomst er toch iets rooskleuriger dan verwacht uit te zien.

De voorbije seizoenen leek het een uitgemaakte zaak dat dit seizoen de laatste voetbaljaargang zou zijn waarbij de Belgische landskampioen via de titel een rechtstreeks ticket voor het Kampioenenbal kon bemachtigen. Volgend seizoen is dat niét het geval, maar daarna lijkt de toekomst - al moeten onze Europese vertegenwoordigers dit seizoen presteren - rooskleuriger.

“Het klopt dat onze kampioen volgend seizoen niet rechtstreeks geplaatst is voor de Champions League”, aldus Michael Verschueren in Het Laatste Nieuws. “Dat is uitzonderlijk. Vanaf het seizoen daarna is dat wél opnieuw het geval. De drie landen voor ons (Servië, Oekraïne en Rusland, nvdr.) verliezen dit seizoen een pak punten, waardoor België opnieuw naar de tiende plaats kan wippen.”

Ik vind dat we met het Belgisch voetbal moeten mikken op twee clubs in de Champions League

De voormalige manager van RSC Anderlecht - hij tekent bij UEFA mee aan de Europese competities - wil de ambities voor het Belgische voetbal dan ook bijstellen. “Het spreekt voor zich dat de omstandigheden ervoor zorgen dat deze Europese campagne een héél belangrijke is voor de Belgische clubs. Maar ik vind dat we met het Belgisch voetbal moeten mikken op twee clubs in de Champions League.”