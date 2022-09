🎥 Philippe Clement en Monaco pakken uit met ingestudeerd nummertje kunnen weer wat meer ademen na zege tegen Lyon

Voorlopig was het nog niet het seizoen van Monaco. Na 6 speeldag hadden ze 8 punten.

Op de 7e speeldag in de Ligue 1 speelde Monaco tegen Lyon. Monaco had een zege nodig om de voeling met de bovenste regionen niet te verliezen.

In de 1e helft waren er nauwelijks kansen voor beide ploegen. Na de pauze was het Benoît Badiashile die met een kopbal na een hoekschop Monaco op voorsprong bracht. Even later was het opnieuw raak. Bij een vrije trap was het tijd voor een ingestudeerd nummertje. Eerst waren er 2 valse aanlopen. Daarna schilderde Caio Henrique de bal op het hoofd van Guillermo Maripan. Die verdubbelde de voorsprong.

Nadien maakte Lyon na de aansluitingstreffer via Karl Toko Ekambi, maar Monaco hield stand. Zo boekten Philippe Clement en Monaco een belangrijke zege. Ze staan met 11 punten op een 7e plaats.