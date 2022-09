Eric Gerets leeft van dag tot dag na zijn hersenbloeding: "Het lichaam wil niet meer mee, ik val verschillende keren per dag"

Eric Gerets liep in 2012 een hersenbloeding op. De voormalige succescoach van Lierse, Club Brugge, PSV en Marseille heeft het moeilijk met zijn lichaam dat hem steeds meer in de steek laat.

In 2012 was Gerets trainer van Lekhwiya in Qatar toen hij een hersenbloeding kreeg. "Het ergste is dat het lichaam niet meer volgt", zucht hij in een interview met Ouest-France. "Ik heb moeite om in evenwicht te blijven en ik val meerdere keren per dag. Als ik tien keer per dag op mijn gezicht ga, vraag ik me af wat ik hier doe. Maar ik leef nog altijd!"

Hij heeft zich teruggetrokken op zijn boerderij in Boorsem. Daar blikte de Gouden Schoen van 1982 ook terug op zijn periode bij Marseille. "Ik voelde me als een vis in het water, ik ben nog nooit zo gelukkig geweest als in Marseille. Als je eenmaal in Marseille hebt gewerkt, blijft de stad en het team voor de rest van je leven in je hart en geest. Er is niets dat je eraan kunt doen."