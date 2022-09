Stipe Perica waarschuwt: "Ik ken de Jupiler Pro League goed en ben veel beter dan vroeger"

De Kroatische spits kwam deze zomer voor ongeveer een miljoen euro over van Maccabi Tel Aviv naar Standard, en is er helemaal klaar voor!

Standard heeft een nieuwe spits met Stipe Perica. De Kroaat kwam deze zomer toe aan de Maas na een turbulente periode in Israël. Ondanks dat Perica een zeer goed seizoen kende vertelden ze hem bij Maccabi Tel Aviv dat ze met de komst van Eran Zahavi op zoek zouden gaan naar een nieuwe club voor de Kroaat. De Israëlische club veranderde later van gedachten. Sat maakte Perica erg boos, want door het verlies van zijn vrouw en dochter was hij mentaal al zwaar genoeg getroffen. Hij besloot, zonder goedkeuring van Maccabi Tel Aviv, naar België te vliegen om een transfer naar Standard af te dwingen.

"Het is zeer moeilijk geweest, maar ik wil er niet over praten. Ik ben hier nu, en dat is het belangrijkste. Ik ben blij dat ik bij Standard terecht ben gekomen en ik ben 100% gefocust. Ik wil mijn kwaliteiten laten zien," vertelde de Kroaat op een persconferentie. "Ik had andere aanbiedingen op tafel liggen, maar toen ik hoorde dat Standard interesse had, wist ik meteen dat ik hierheen wilde. Ik kom bij één van de grootste Belgische clubs en ik ken de Jupiler Pro League goed. Ik ben beter dan dat ik was tijdens mijn periode bij Moeskroen. Ik heb meer ervaring opgedaan en veel wedstrijden gespeeld sinds het seizoen 2019-2020. Ik zit op het hoogtepunt van mijn carrière en ik wil de club zo goed mogelijk helpen", aldus de nieuwe spits van Standard.

© photonews

Na in zeven landen te hebben gespeeld (Kroatië, Turkije, Italië, Nederland, België, Engeland en Israël) en het shirt van acht clubs te hebben gedragen, wil Perica stabiliteit in zijn carrière. "Daarom ben ik ook naar hier gekomen, omdat ik het een leuk project vond. Ik wil het team helpen en herinnerd worden aan mijn tijd hier", zei de voormalige speler van Moeskroen, die er 8 doelpunten maakte in 16 wedstrijden.

Perica speelde afgelopen weekend zijn eerste minuten in de overwinning van Standard op het veld van Sint-Truiden: "Het was een lastige wedstrijd op een synthetisch veld, maar de overwinning is het belangrijkste. De club beëindigde een vijftienjarige periode zonder overwinning op Stayen. Mijn integratie verloopt goed en ik heb geen tijd nodig om me aan te passen. Ik ben klaar om te spelen en we mikken minstens op de top 8", besloot de spits.